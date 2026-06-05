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JPNN.com - Nasional - Sosial

PGN Hadirkan Layanan Kesehatan Mata Bagi Ratusan Siswa dan Warga

Jumat, 05 Juni 2026 – 03:10 WIB
PGN Hadirkan Layanan Kesehatan Mata Bagi Ratusan Siswa dan Warga - JPNN.COM
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) memberikan layanan pemeriksaan kesehatan mata dan pembagian kacamata gratis kepada 300 penerima manfaat yang berasal dari sejumlah sekolah dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Foto dok PGN

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) memberikan layanan pemeriksaan kesehatan mata dan pembagian kacamata gratis kepada 300 penerima manfaat yang berasal dari sejumlah sekolah dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Bantuan tersebut diberikan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk CAKRA (Cek Kesehatan untuk Rakyat) di Kantor Pusat PGN, Jakarta, pada Kamis (4/6), yang merupakan bagian dari rangkaian HUT PGN ke-61.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah kasus gangguan penglihatan yang memerlukan perhatian khusus.

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Salah satu siswa diketahui memiliki tingkat rabun jauh hingga minus 17, sementara peserta lainnya mengalami gangguan penglihatan pada salah satu mata. Ada pula siswa yang selama ini masih menggunakan kacamata dengan ukuran minus 1, namun setelah diperiksa ternyata kondisi penglihatannya telah mencapai minus 6.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan melalui program CAKRA, PGN ingin memastikan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan.

“Dari hasil pemeriksaan ini, kami melihat masih banyak anak yang mengalami gangguan penglihatan cukup serius namun belum mendapatkan penanganan yang memadai karena keterbatasan biaya. Kondisi ini tentu dapat memengaruhi proses belajar dan kualitas hidup mereka. Karena itu, kami berharap bantuan kacamata yang diberikan dapat membantu mereka belajar dengan lebih nyaman dan percaya diri,” ujar Fajriyah.

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Fajriyah menambahkan, program pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis merupakan bagian dari rangkaian CAKRA yang lebih luas.

Sebelumnya, PGN juga menggelar layanan pemeriksaan kesehatan dasar bagi masyarakat di tiga wilayah operasional perusahaan, yakni SOR I sebanyak 500 orang, SOR II sebanyak 560 orang, dan SOR III sebanyak 550 orang. Dengan demikian, total penerima manfaat layanan kesehatan dasar yang telah dijangkau mencapai 1.610 orang.

PGN ingin memastikan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan.

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TAGS   Perusahaan Gas Negara  PT Perusahaan Gas Negara Tbk  PGN  pemeriksaan mata 
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