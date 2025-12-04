Close Banner Apps JPNN.com
PGN Jangkau Langsa Lewat Jalur Laut untuk Evakuasi dan Percepat Penyaluran Bantuan

Kamis, 04 Desember 2025 – 05:50 WIB
PGN Jangkau Langsa Lewat Jalur Laut untuk Evakuasi dan Percepat Penyaluran Bantuan
PGN mengirimkan tim melalui jalur laut untuk mempercepat penyaluran bantuan, membantu proses evakuasi, dan membuka kembali akses komunikasi di daerah terdampak bencana. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, LANGSA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terus memperkuat respons darurat terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Tingginya curah hujan beberapa hari terakhir menyebabkan terputusnya akses darat, terganggunya jaringan telekomunikasi, serta meningkatnya kebutuhan evakuasi warga di daerah yang terisolasi.

Menjawab tantangan tersebut, PGN sebagai Subholding Gas Pertamina mengirimkan tim melalui jalur laut untuk mempercepat penyaluran bantuan, membantu proses evakuasi, dan membuka kembali akses komunikasi di daerah terdampak. Proses evakusi dimulai sejak Senin (1/12) malam.

Penggunaan jalur laut dipilih karena sejumlah akses jalan darat masih belum dapat dilalui kendaraan, sementara tinggi permukaan air dan arus sungai masih cukup tinggi di beberapa titik.

Pergerakan tim dilakukan setelah koordinasi intensif dengan instansi terkait, termasuk aparat pelabuhan dan relawan lokal, untuk memastikan keselamatan dan efektivitas operasi di lapangan.

Selain itu, personel tambahan diberangkatkan menggunakan kapal nelayan dari Belawan pada siang hari dengan membawa logistik bantuan yang bisa dibawa tim yang diharapkan dapat meringankan korban dan memenuhi kebutuhan dasar korban bencana.

Tim diperkirakan tiba di Langsa pada malam hari sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan Susu pada Selasa (2/12) pagi.

Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan penyisiran di sejumlah titik banjir yang masih terisolasi, bersinergi dengan nelayan setempat.



