PGN Memperluas Akses Energi Bersih di Tangsel, Pelanggan Jadi Lebih Nyaman

jpnn.com - JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN memperluas akses energi bersih melalui jaringan gas alam (jargas). Terbaru ialah PGN melakukan penyaluran gas (gas in) ke Klaster Mandar di Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten.

Project Manager City Gas 2 PT PGN Rudi Permadi menjelaskan dengan jaringan pipa yang terpisah dan tertanam di bawah tanah, gas bumi PGN dapat mengalir langsung ke kompor pelanggan dan membuat penggunanya bisa lebih nyaman.

Selain itu, sistem distribusi yang mirip dengan jaringan listrik PLN maupun PDAM, membuat penggunaan gas PGN menjadi lebih praktis.

Rudi menyebutkan di Klaster Mandar terdapat pipa distribusi sepanjang 5,4 kilometer dengan potensi 500 sambungan rumah.

“Semoga dengan hadirnya jaringan gas ini dapat memberikan manfaat, kemudahan, serta energi yang lebih ramah lingkungan bagi masyarakat,” kata Rudi dalam keterangnnya, Kamis (25/9).

Menurut dia, klaster-klaster lain, seperti Kluster Perkici, Puter, Puyuh, Camar, Villa Pinguin dan Pondok Jaya, juga akan segera menikmati gas alam PGN, Pemasangan juga akan berlanjut ke Cikini 1, Cikini 2, Kucica, Mertilang, Pisok dan Menteng Residence.

PGN juga memberikan fasilitas pemasangan pipa gratis hingga 15 meter dari meteran ke kompor serta layanan konversi kompor dua tungku secara cuma-cuma untuk pelanggan baru.

Salah satu warga Kluster Mandar Ibu Etty mengungkapkan kegembiraan saat rumahnya dialiri gas alam PGN. "Gas di rumah saya sudah menyala, alhamdulillah. Kelebihannya, bayarnya lebih murah dan lebih aman,” ungkapnya.