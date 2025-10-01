Close Banner Apps JPNN.com
PGN Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Desa Lewat Program Berkelanjutan

Rabu, 01 Oktober 2025 – 21:47 WIB
Perusahaan Gas Negara (PGN). Foto dok PGN

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina mendukung pembangunan desa tertinggal melalui berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, kesehatan, serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman mengatakan korporasi memandang desa sebagai bagian penting dari ekosistem pembangunan nasional.

Oleh karena itu, PGN berupaya menghadirkan inisiatif yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di tingkat lokal.

Mulai dari pengembangan usaha mikro, pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, hingga penguatan layanan kesehatan dan lingkungan hidup menjadi prioritas PGN dalam menjalankan program CSR.

“PGN berkomitmen untuk terus menghadirkan program CSR yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan bisnis, tetapi juga memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di desa-desa binaan kami. Kolaborasi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci terciptanya nilai tambah yang berkesinambungan,” ujar Fajriyah.

Komitmen tersebut mendapatkan pengakuan pada ajang CSR & Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2025 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Selasa (30/9).

Ajang CSR & PDB Awards merupakan bentuk apresiasi terhadap badan usaha dan lembaga yang aktif mendorong pembangunan desa.

Tahun ini, penghargaan tersebut digelar atas kerja sama Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).

