PGN Perkuat UMKM dan Pelaku Usaha Disabilitas

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) memberikan perhatian khusus kepada UMKM dengan profil risiko tinggi serta pelaku usaha penyandang disabilitas.

Program tersebut dijalankan melalui skema Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) hasil kerja sama PGN dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Salah satu fokus kerja sama ini mencakup pelatihan dan pendampingan usaha bagi UMKM binaan.

Dalam pelaksanaannya, PGN menggelar program bertajuk 'Pendampingan Peningkatan Program PUMK bagi UMKM Penyaluran BRI dan Disabilitas melalui Pengukuran Dampak dan Optimalisasi Pendapatan'.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilaksanakan dalam dua batch yang mencakup wilayah Tangerang dan Serang.

Untuk batch pertama, pelatihan digelar pada 19–21 Mei 2026 di Hotel Sahid Karawaci, Tangerang, dengan melibatkan 24 peserta yang terdiri dari 16 nasabah PUMK dan delapan peserta penyandang disabilitas.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memastikan pemberdayaan UMKM dapat menjangkau kelompok usaha yang menghadapi tantangan lebih besar, termasuk pelaku usaha dengan keterbatasan akses maupun profil usaha yang rentan.

“PGN meyakini pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan pembiayaan, tetapi juga membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Karena itu, melalui program ini kami ingin memastikan pelaku UMKM, termasuk penyandang disabilitas dan usaha dengan tantangan risiko yang lebih tinggi, memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang, meningkatkan kapasitas bisnis, dan memperkuat daya saing usahanya,” ujar Fajriyah.