PGN SAKA Raih Paten Sederhana Lewat PANCALAN, Inovasi Berbasis Kearifan Lokal

jpnn.com - PT Saka Energi Indonesia (PGN SAKA) meraih memperoleh sertifikat paten sederhana dari Kementerian Hukum RI atas inovasi PANCALAN, alat bantu penanaman bibit tanaman di lahan berlumpur yang sulit dijangkau.

Inovasi yang dikembangkan perusahaan hulu minyak dan gas bumi (migas) dan bagian dari Subholding Gas Pertamina itu dimanfaatkan dalam kegiatan konservasi mangrove di kawasan Muara Bengawan Solo, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Pemanfaatan PANCALAN merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

PGN SAKA melalui entitas Saka Indonesia Pangkah Limited, bersama nelayan desa Pangkahwetan mengembangkan PANCALAN sebagai solusi atas tantangan penanaman mangrove di kawasan pesisir yang memiliki karakteristik sedimen berlumpur tebal.

Kondisi tersebut selama ini menyebabkan kegiatan penanaman secara konvensional membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang relatif besar.

PANCALAN merupakan pengembangan dari alat sederhana yang sebelumnya digunakan oleh nelayan setempat. Melalui proses modifikasi, alat ini dikembangkan menjadi platform dengan pegangan, tali pengendali, serta wadah bibit, sehingga memungkinkan distribusi bibit mangrove ke titik tanam secara lebih mudah dan efisien.

Selain untuk penanaman mangrove, alat ini juga dapat dimanfaatkan untuk penanaman tanaman lumpur lainnya serta mendukung kegiatan pembersihan kawasan pesisir.

"PANCALAN adalah hasil pengembangan yang lahir dari kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat setempat. Inovasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi upaya konservasi mangrove di kawasan pesisir, khususnya di sekitar wilayah operasi Perusahaan," kata Stakeholder Relations Manager PGN SAKA Purwanto Nugroho, dikutip dari keterangannya, Selasa (27/1/2026).