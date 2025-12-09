PGN Saka Raih Penghargaan Pilot Project Low Carbon Initiative dari SKK Migas

jpnn.com - PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka) selaku perusahaan hulu minyak dan gas bumi (migas) yang merupakan bagian dari Subholding Gas Pertamina, meraih penghargaan sebagai Pilot Project Low Carbon Initiative (LCI) dari SKK Migas, melalui program penanaman pohon mangrove yang dijalankan oleh Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL).

Penghargaan itu bentuk apresiasi atas komitmen PGN Saka dalam mendukung keberlanjutan kegiatan hulu migas, serta memberikan manfaat langsung bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Bhayu Setta kepada Achmad Agus Miftakhurrohman selaku General Manager SIPL sekaligus Direktur Operasi PGN Saka, pada Jumat, 5 Desember 2025 di Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis SKK Migas - KKKS.

"Terima kasih dan apresiasi atas dedikasi, kerja sama dan sinergi rekan-rekan. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya yang konsisten dapat memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Semoga pencapaian ini terus menginspirasi dalam peningkatan kualitas program PPM ke depan," kata Eka Bhayu melalui siaran pers, Selasa (9/12/2025).

PGN Saka dinilai unggul dalam mengimplementasikan program lingkungan secara terstruktur dan menyeluruh. Melalui upaya konservasi mangrove, perusahaan berkontribusi dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir, mengatasi abrasi, serta melindungi flora dan fauna di sekitarnya.

Program pembibitan mangrove dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal, dan diperkuat oleh Peta Jalan Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Banyuurip Mangrove Center sebagai pedoman implementasi jangka panjang.

Achmad Agus mengatakan penghargaan tersebut menjadi penyemangat untuk terus memperkuat upaya pengurangan emisi GRK dan konservasi lingkungan.

"Konservasi mangrove bukan sekadar program, tetapi komitmen jangka panjang PGN Saka untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat," ucap Achmad Agus.