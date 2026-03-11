PGN Siapkan Bengkel Keliling untuk Pengguna BBG di Jalur Pantura

jpnn.com, CIREBON - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) bersinergi dengan PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) dan Komunitas Gas (Komogas) menghadirkan layanan Bengkel Keliling Compressed Natural Gas (CNG) di wilayah Cirebon, Jawa Barat.

Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen PGN dalam memastikan kendaraan berbahan bakar gas (BBG) tetap dalam kondisi optimal, sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna BBG di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang periode mudik Lebaran 2026.

Kegiatan Bengkel Keliling di Kota Cirebon dijadwalkan berlangsung pada 9–16 Maret 2026 dan berlokasi di SPBG Cirebon.

Program ini ditujukan bagi pengemudi transportasi online maupun pengemudi angkutan harian yang menggunakan BBG.

Layanan yang diberikan mencakup konversi kendaraan menjadi BBG, pemeriksaan teknis kendaraan, audit keamanan instalasi BBG, serta edukasi kepada pengguna mengenai aspek keselamatan dan prosedur pengisian gas yang benar.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman mengatakan kehadiran Bengkel Keliling di Cirebon diharapkan bisa mendukung kesiapan kendaraan BBG menjelang arus mudik Idulfitri.

Menurutnya, Cirebon yang berada di jalur pantai utara (Pantura) merupakan salah satu koridor utama yang dilalui pemudik dari berbagai daerah, sehingga layanan pemeriksaan teknis dan pengecekan keamanan instalasi BBG menjadi penting untuk memastikan kendaraan tetap aman dan optimal selama perjalanan.

“Melalui layanan Bengkel Keliling ini, PGN ingin memastikan para pengguna kendaraan BBG yang melintas di jalur Pantura, khususnya di wilayah Cirebon, dapat melakukan perjalanan mudik dengan lebih aman dan nyaman,” ujar Fajriyah.