JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PGN Tampilkan Ekosistem dan Inovasi DEB Balkondes Karangrejo Borobudur di Eropa

Sabtu, 01 November 2025 – 13:56 WIB
Division Head Corporate Social Responsibility PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Krisdyan Widagdo Adhi, dalam ajang Discovering the Magnificence of Indonesia (DMI) Expo 2025 di Utrecht, Belanda, Kamis (30/10). Foto: Dokumen PGN

jpnn.com, JAKARTA - PT. Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menampilkan kiprah Balkondes Karangrejo di hadapan pelaku industri dan mitra internasional.

Penampilan itu berlangsung di ajang Discovering the Magnificence of Indonesia (DMI) Expo 2025 di Utrecht, Belanda, Kamis (30/10).

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen PGN dalam mendukung ekosistem Destinasi Super Prioritas (DSP) di kawasan Borobudur, Jawa Tengah, dan Program Desa Energi Berdikari (DEB) Pertamina.

Hal itu agar manfaat pembangunan pariwisata tidak hanya dinikmati wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat desa. 

Balai Ekonomi Desa (Balkondes) PGN Karangrejo sendiri dikembangkan sebagai model pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan energi, ekonomi desa, dan ekowisata.

Duta Besar Indonesia untuk Belanda, H.E. Mayerfas, menyebutkan DMI Expo menjadi momentum penting memperkuat kerja sama bisnis dan pariwisata antara Indonesia dan Eropa, khususnya Belanda yang memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk ke pasar Eropa dan Amerika Utara.

“Potensi kekayaan alam, rempah, dan pariwisata Indonesia sangat besar. Destinasi di luar Bali seperti Borobudur harus terus dikembangkan agar tidak kalah bersaing dengan negara Asia Tenggara lainnya,” kata Mayerfas dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Sabtu (1/11).

Dalam kesempatan tersebut, PGN menampilkan keberhasilan Balkondes PGN Karangrejo, desa binaan yang bertransformasi menjadi model pariwisata berkelanjutan dan mandiri. 

