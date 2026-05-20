PGRI Dorong PPPK & P3K PW Diangkat PNS, Guru Honorer Ikut Seleksi CPNS

jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendorong pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu (P3K PW) diangkat PNS.

Begitu juga dengan guru honorer terutama yang sudah masuk data pokok pendidikan (dapodik) diikutsertakan seleksi CPNS.

Menurut Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, secara garis besar perjuangan PGRI hingga terbitnya PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, tujuannya saat itu hanya sebagai jalan pintas. Sebab, waktu itu UU 5 Tahun 2014 tentang ASN mengharuskan ada PNS dan PPPK.

UU tersebut memang sudah direvisi menjadi UU 20 Tahun 2023, tetapi masih tetap memuat PNS, PPPK, dan pada 2025 melahirkan PPPK paruh waktu alias P3K PW.

"Sebenarnya di dalam kerangka besar kami, PB PGRI menginginkan hanya ada ASN dalam hal ini PNS, tidak ada yang lain. Jadi, kami akan mendorong mereka (PPPK dan P3K PW) untuk diangkat PNS," kata Prof Unifah ditemui di sela-sela Seminar Nasional & Peluncuran ICTE bertema “Innovative and Impactful Universities for Advanced Indonesia 2045”, Rabu (20/5).

Untuk mencapai itu, lanjutnya, PB PGRI gencar mencari peluang dan jalan. Salah satunya bertemu dengan anggota DPR RI dan lainnya untuk mendialogkan hal tersebut.

Terkait nasib guru honorer, Unifah mengatakan, PB PGRI sebenarnya sudah bertemu beberapa kepala dinas, salah satunya di Jawa Tengah. Dari pemda tidak akan memberhentikan guru honorer, apalagi sudah ada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026.

Daerah justru didorong untuk mengangkat guru honorer itu menjadi ASN.