Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

PGRI Pastikan Berjuang Bersama Guru & Tendik untuk Alih Status PPPK ke PNS

Sabtu, 17 Januari 2026 – 00:05 WIB
PGRI Pastikan Berjuang Bersama Guru & Tendik untuk Alih Status PPPK ke PNS - JPNN.COM
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Ilustrasi Foto: Andika Kurniawan/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memastikan berjuang bersama guru dan tenaga kependidikan (tendik) untuk alih status PPPK ke PNS.  Termasuk pula dengan peningkatan status PPPK paruh waktu.

Ketum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi mengatakan sudah mendengar laporan soal rendahnya gaji guru dan tendik PPPK paruh waktu. Padahal, mereka bekerja layaknya ASN PNS maupun PPPK penuh waktu.

"PGRI konsentrasi pada kesejahteraan guru dan tendik. Jangan sampai mereka digaji di bawah standar kelayakan hidup," kata Unifah kepada JPNN, Jumat (16/1).

Baca Juga:

Dia juga prihatin dengan kasus pemutusan kontrak kerja PPPK angkatan pertama di kabupaten Deli Serdang dan Tuban, yang mana guru terbanyak. Seharusnya, kata dia, mereka mendapatkan peningkatan status dan bukan malah diberhentikan.

Menurut Unifah, sudah saatnya memang guru PPPK dialihkan ke PNS. Sebab,  status PPPK belum menjadi jaminan para guru bisa aman dalam pekerjaannya.

Mereka sewaktu-waktu bisa diberhentikan dengan alasan tidak ada anggaran lagi.

Baca Juga:

"Sudah waktunya guru PPPK dan tendik serta dosen PPPK diangkat jadi PNS. Biar guru mengajar dengan tenang tanpa memiliki masa kontrak yang harus diperpanjang setiap masa kontrak berakhir," ungkap Unifah.

Soal apakah alih status PPPK ke PNS ini tanpa tes atau tidak, Unifah mengatakan belum tahu seperti apa kebijakan pemerintah. Visi PB PGRI saat ini ialah berjuang agar alih status PPPK ke PNS bisa terealisasi.

Ketum PB PGRi Unifah Rosyidi memastikan berjuang bersama guru dan tendik untuk alih status PPPK ke PNS

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  alih status PPPK ke PNS  PGRI  guru  honorer  PPPK Paruh Waktu 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp