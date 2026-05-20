PGRI Tegaskan Guru Siap Berubah dan Terus Tingkatkan Mutu Pendidikan

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan mutu pendidikan nasional melalui penguatan kapasitas guru, pembelajaran transformatif, deep learning, hingga literasi keuangan bagi pendidik.

Komitmen itu disampaikan Ketua Umum PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., di sela kegiatan Seminar Nasional dan Peluncuran International Conference on Technology Education atau ICTE bertema “Innovative and Impactful Universities for Advanced Indonesia 2045” di Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Rabu (20/5).

Seminar tersebut menjadi ruang strategis untuk membahas transformasi pendidikan tinggi Indonesia menuju 2045. Forum ini menekankan pentingnya perguruan tinggi yang inovatif, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kegiatan ini juga mengangkat isu implementasi IKU (Indikator Kinerja Utama) Perguruan Tinggi Berdampak, penguatan relevansi perguruan tinggi dengan dunia industri dan masyarakat, serta pengembangan ekosistem pendidikan tinggi yang mendorong inovasi dan kolaborasi.

Unifah menilai transformasi pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, tetapi juga harus menyentuh guru sebagai aktor utama pembelajaran di sekolah. Menurutnya, PGRI sebagai organisasi profesi terus mengambil peran dalam membantu pemerintah mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua.

“Tagline pemerintah itu pendidikan bermutu bagi semua. PGRI ingin membantu mewujudkan itu, terutama melalui peningkatan mutu pendidik,” ujar Unifah.

Baca Juga: PNM Peduli Apresiasi Pengabdian Guru Honorer SDK Wukur NTT di Tengah Keterbatasan

Ia menjelaskan, PGRI telah menggerakkan berbagai program pembelajaran bagi guru. Salah satunya melalui program yang menyasar hingga satu juta guru dan membuka akses pembelajaran secara gratis.

Program tersebut, kata Unifah, diarahkan pada transformative learning atau pembelajaran transformatif yang kini menjadi salah satu pendekatan penting dalam dunia pendidikan.