PGRI Tolak Pengalihan TPG & Dosen ke Sistem Prestasi, Kawal RUU Sisdiknas 2025

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) akan mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). PGRI menyatakan menolak tunjangan berdasarkan prestasi.

Ketua LKBH Nasional PB PGRI, Abdul Waseh Hasas, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal proses perumusan RUU Sisdiknas 2025 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

PGRI meminta agar hak-hak guru dan dosen, khususnya terkait tunjangan profesi, tetap dipertahankan sesuai amanat UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

“Intinya kami kawal barang ini. PGRI tetap berkeinginan agar RUU Sisdiknas sebagai UU omnibus law yang menyatukan berbagai aturan sebelumnya. Namun, yang terpenting, hak guru dan dosen tetap dihargai negara melalui tunjangan profesi sebesar minimal satu kali gaji pokok setiap bulannya," kata Waseh, Rabu (17/9).

PGRI menolak wacana perubahan tunjangan profesi menjadi tunjangan berdasarkan prestasi. Menurut Waseh, sistem tunjangan berbasis prestasi justru berpotensi menimbulkan kerumitan dan ketidakpastian besaran tunjangan bagi guru dan dosen.

Dia menegaskan, tunjangan prestasi ujung-ujungnya terlalu rumit. Barometernya sulit ditentukan, nilainya bisa berbeda-beda, dan itu akan menyulitkan.

"Kalau tunjangan profesi kan jelas, karena kesejahteraan guru harus menjadi pijakan utama," cetusnya.

Lebih lanjut dikatakan, pembangunan pendidikan tidak hanya bicara soal kurikulum atau metodologi, tetapi harus menyentuh aspek sumber daya manusia, terutama kesejahteraan tenaga pendidik.