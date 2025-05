PHE Catatkan Kinerja Positif, Produksi Migas Capai 1,04 Juta Barel Setara Minyak per Hari

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) terus membuktikan kinerja positifnya pada awal tahun ini.

Pada triwulan I 2025, Subholding Upstream Pertamina itu mencatatkan produksi migas sebesar 1,043 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD).

Angka produksi migas triwulan I 2025 meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2024 sebesar 1,042 MBOEPD.

Hingga Maret 2025, PHE juga mampu menyelesaikan kerja pengeboran 5 sumur eksplorasi, 206 sumur pengembangan, 248 sumur workover, dan 9.207 well service.

Pencapaian triwulan I 2025 ini meningkat dibandingkan periode sama pada 2024 dengan jumlah penyelesaian kerja pengeboran 3 sumur eksplorasi, 163 sumur pengembangan, 219 sumur workover, dan 8.323 well service.

PHE akan terus berupaya menggali potensi dari berbagai aspek untuk pencapaian target yang telah ditentukan, di antaranya melalui akselerasi Put on Production (POP) sumur eksplorasi Akasia Prima, discovery sumur appraisal East Pondok Aren-2, Gas on Stream Sumur Sumber-1A, dan Put on Injection EOR Steamflood Lapangan North Duri Development Area-14.

Baca Juga: UMKM Perempuan Binaan Pertamina Dara Baro Buktikan Limbah Sisa Kain Mampu Mendunia

Pada triwulan I 2025, PHE mencatatkan survei Seismik 3D sepanjang 373 kilometer persegi.

PHE juga berhasil mendapat tambahan sumberdaya 2C (contingent resources) sebesar 42,75 juta barel setara minyak (MMBOE) terdiri dari minyak sebesar 28,19 juta barel minyak (MMBO) dan gas 84,33 miliar standar kaki kubik (BSCF).