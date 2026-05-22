Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis
IPA Convex 2026

PHE Mempertegas Komitmen Jaga Ketahanan Energi Nasional & Percepatan Transisi Energi

Jumat, 22 Mei 2026 – 14:50 WIB
PHE Mempertegas Komitmen Jaga Ketahanan Energi Nasional & Percepatan Transisi Energi - JPNN.COM
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat berkunjung ke Booth PHE di perhelatan The 50th IPA Convention and Exhibition (Convex) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (20/5). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, TANGERANG - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus berkontribusi pada program transisi energi melalui implementasi strategi Dual Growth Strategy, yaitu memaksimalkan bisnis inti migas dan mengembangkan bisnis rendah karbon secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan manajemen PHE kepada Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat berkunjung ke booth PHE di perhelatan The 50th IPA Convention and Exhibition (Convex) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (20/5).

Tiba di booth PHE, Wamen ESDM Yuliot Tanjung disambut oleh Direktur Manajemen Risiko PHE Whisnu Bahriansyah.

Baca Juga:

Di hadapan Wamen ESDM, Whisnu memaparkan PHE sebagai tulang punggung sektor hulu migas nasional, saat ini berkontribusi sebesar 65 persen terhadap produksi minyak nasional dan 37 persen terhadap produksi gas nasional.

Perusahaan juga mengoperasikan 27 persen blok migas di Indonesia.

Dalam operasionalnya pada 2025, PHE mencatatkan produksi minyak sebesar 556 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan produksi gas mencapai 2,75 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD).

Baca Juga:

Kinerja tersebut didukung oleh 887 pengeboran sumur pengembangan, well service 37.266 sumur serta 1.288 kegiatan workover.

Direktur Manajemen Risiko PHE Whisnu Bahriansyah menyampaikan strategi perusahaan tidak hanya berfokus pada keberlanjutan bisnis, tetapi juga pada pengelolaan risiko jangka panjang dalam menghadapi transisi energi global.

Di ajang IPA Convex 2026, PHE mempertegas komitmen menjaga ketahanan energi nasional dan percepatan transisi energi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pertamina hulu energi  PHE  ketahanan energi  transisi energi  IPA Convex  minyak  Gas 
BERITA PERTAMINA HULU ENERGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp