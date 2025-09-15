PHE Perkuat Posisi Strategis di Industri Migas Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina, berkomitmen untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi di masa depan.

Saat ini, PHE mengelola 24 persen wilayah kerja operator migas di Indonesia, dengan kontribusi sebesar 69 persen terhadap lifting minyak domestik dan 37 persen terhadap lifting gas.

Posisi tersebut menempatkan PHE sebagai salah satu pemain kunci dalam menjamin ketersediaan energi nasional.

Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial PHE, Edi Karyanto mengatakan, Pertamina Hulu Energi siap menjawab tantangan energi masa depan dengan strategi peningkatan produksi hulu migas, penguatan eksplorasi, serta penerapan teknologi dekarbonisasi seperti CCS/CCUS.

"Langkah ini sejalan dengan agenda pemerintah menuju swasembada energi dan target Net Zero Emission 2060,” ujar Edi, dalam acara peluncuran dan diskusi buku Senjakala Industri Migas? : Migas & Pembangunan Indonesia 1899-2023 karya M Kholid Syeirazi, di Jakarta, belum lama ini.

Dalam mendukung ketahanan energi nasional, PHE menjalankan strategi optimalisasi produksi melalui perawatan aset, penerapan asset integrity, serta revitalisasi fasilitas produksi.

PHE juga terus meningkatkan cadangan migas dengan eksplorasi berkualitas tinggi, pengembangan lapangan baru, dan penerapan teknologi enhanced oil recovery (EOR) maupun chemical enhanced oil recovery (CEOR).

Selain itu, PHE melakukan pengembangan anorganik untuk memperkuat portofolio migas nasional. Dalam mendukung target Net Zero Emission 2060, perusahaan juga mengembangkan CCS/CCUS dengan potensi penyimpanan karbon mencapai 7,3 gigaton di 11 lokasi prioritas.