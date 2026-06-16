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JPNN.com - Ekonomi

PHE Produksi Migas 1 Juta BOEPD di 2025 Berkat Temuan Sumber Daya & Tambahan Cadangan

Selasa, 16 Juni 2026 – 08:52 WIB
PHE Produksi Migas 1 Juta BOEPD di 2025 Berkat Temuan Sumber Daya & Tambahan Cadangan - JPNN.COM
PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatatkan kinerja operasional dan eksplorasi yang solid sepanjang 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina mencatatkan kinerja operasional dan eksplorasi yang solid sepanjang 2025.

Berdasarkan laporan kinerja perusahaan yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 di Jakarta pada Rabu (10/6), PHE berhasil membukukan produksi minyak dan gas bumi (migas) sebesar 1,032 juta barel setara minyak per hari (MMBOEPD) hingga Desember 2025 , terdiri atas produksi minyak sebesar 556 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas sebesar 2.757 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

PHE Produksi Migas 1 Juta BOEPD di 2025 Berkat Temuan Sumber Daya &amp; Tambahan Cadangan

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Pencapaian tersebut didukung pelaksanaan berbagai program pengembangan lapangan secara masif.

Sepanjang 2025, PHE berhasil menyelesaikan pemboran eksploitasi sebanyak 887 sumur, kegiatan workover pada 1.288 sumur, serta well service pada 37.266 sumur.

Di sisi eksplorasi, perusahaan terus memperkuat upaya penemuan sumber daya baru guna menjaga keberlanjutan produksi jangka panjang.

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Hingga akhir 2025, telah dilakukan pemboran 20 sumur eksplorasi, survei seismik 2D sepanjang 2.931 kilometer, serta survei seismik 3D seluas 855 kilometer persegi.

Upaya eksplorasi tersebut menghasilkan penemuan sumber daya kontingen (2C) sebesar 1.097,43 juta barel setara minyak (MMBOE).

Produksi 2025 tembus 1 juta BOEPD, PHE memperkuat ketahanan energi nasional melalui temuan sumber daya dan tambahan cadangan

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TAGS   pertamina hulu energi  produksi migas  PHE  sumber daya  Pertamina 
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