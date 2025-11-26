PHI Group WWF Indonesia Teken MOU Kerja Sama Konservasi Mini

jpnn.com, JAKARTA - Pelangi Hotel Internasional (PHI Group), melalui anak usahanya PT Pelangi Hotel Internusa menandatangani MOU kesepakatan kerja sama jangka panjang dengan World Wild Fund Indonesia (WWF Indonesia) di Graha Simatupang, Jakarta Selatan, pada Jumat (21/11).

Presiden Direktur PHI Group Donny Pur menyampaikan bahwa MoU itu merupakan kolaborasi untuk menciptakan dan melestarikan alam lewat konservasi di beberapa titik spot wisata dan resort yang dikembangkan perusahaan.

“Kami sangat antusias dengan kerja sama ini karena kan menjadi percontohan konservasi mini yang akan dijadikan semacam laboratorium mini,” ungkap Donny Pur, dikutip, Rabu (26/11).

Donny juga mengaku bangga bisa bekerja sama secara lebih erat dengan WWF Indonesia untuk berkontribusi terhadap edukasi lingkungan dan juga berperan aktif dalam rangka restorasi terhadap ekosistem lingkungan.

“Nantinya, akan dibuat konservasi mini ramah kunjungan dengan point utama edukasi buat memudahkan segmen anak dan remaja dalam mengikuti edukasi lingkungan yang ditangani para profesionalnya" tegas Donny.

CEO WWF Indonesia Aditya Bayuanda mengaku optimistis kerja sama itu bisa lebih memberikan tingkat penetrasi yang tajam terhadap market anak dan remaja yang merupakan salah satu target kami dalam hal edukasi.

“Dengan membuat semacam laboratorium yang komplit dan memiliki konsep edukasi lingkungan serta kerja sama ini diharapkan dapat menjalar ke banyak tempat yang dikelola dan dimiliki oleh PHI group," papar pria yang akrab disapa Ditto itu.

Proyek percontohan yang akan dikembangkan bersama rencananya akan dimulai di Pulau Putri, yaitu sebuah pulau di Kepulauan Seribu yang memiliki landscape indah dan memiliki syarat dasar untuk dijadikan percontohan.