Piala AFF 2026: Hadapi Kamboja di Pakansari, Indonesia Fokus Bangun Identitas Tim

jpnn.com, BOGOR - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mewaspadai permainan disiplin dan organisasi matang Kamboja menjelang laga pembuka Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 (Piala AFF) di Stadion Pakansari, Senin (27/7).

Pelatih kepala timnas Indonesia John Herdman dalam konferensi pers pralaga di Stadion Pakansari, Minggu, mengatakan Kamboja merupakan tim yang terorganisasi dengan baik sehingga tidak bisa dipandang sebelah mata meski menelan kekalahan 1-2 dari Singapura pada pertandingan sebelumnya.

"Kami melihat Kamboja bermain. Mereka adalah tim yang terorganisasi dan sangat disiplin. Mereka akan menjadi lawan yang sulit," kata Herdman.

Meski demikian, Herdman menegaskan fokus utama timnya bukan pada kekuatan lawan, melainkan membangun identitas permainan yang mulai dirancang sejak pemusatan latihan di Bali.

Menurut dia, laga melawan Kamboja menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk memperkuat koneksi antarpemain, chemistry, serta penerapan taktik yang dikembangkan bersama.

"Fokus kami adalah identitas taktik kami, koneksi kami, chemistry kami, semangat kami. Jika kami menampilkan permainan terbaik, saya yakin kami akan baik-baik saja," ujarnya.

Herdman mengakui Kamboja memiliki keuntungan karena telah menjalani satu pertandingan di turnamen tersebut sehingga lebih siap dari sisi ritme permainan.

"Kamboja sudah memainkan satu pertandingan sehingga mereka memiliki ritme yang baik. Mereka akan siap, tetapi kami harus fokus pada apa yang kami bangun bersama," katanya.