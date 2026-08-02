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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Piala AFF 2026: Indonesia Jamu Vietnam Tanpa Marselino Ferdinan

Minggu, 02 Agustus 2026 – 21:43 WIB
Piala AFF 2026: Indonesia Jamu Vietnam Tanpa Marselino Ferdinan - JPNN.COM
Pemain-pemain tim nasional sepak bola Indonesia menjalani latihan menjelang laga melawan Vietnam pada laga lanjutan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (2/7/2026). (ANTARA/Aloysius Lewokeda)

jpnn.com, JAKARTA - Gelandang Marselino Ferdinan kemungkinan besar absen membela Timnas Indonesia saat menjamu Vietnam pada laga lanjutan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor.

Marselino memang tidak terlihat mengikuti latihan intensif di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu.

Pada sesi latihan yang diberikan pelatih John Herdman bersama timnya, Tom Haye dan kawan-kawan menjalani sejumlah menu mulai dari pemanasan, latihan mengumpan dan mengendalikan bola, hingga simulasi taktik untuk menghadapi permainan Vietnam.

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Laga melawan Vietnam merupakan pertandingan ketiga Indonesia dalam persaingan di Grup A Piala AFF 2026. Saat ini, Indonesia menghuni posisi kedua klasemen sementara Grup A dengan mengoleksi enam poin dari dua kemenangan melawan Kamboja (5-1) dan Timor Leste (3-0).

Indonesia berada di bawah Singapura yang memimpin dengan tujuh poin, hasil dari dua kemenangan dan satu hasil imbang. Sedangkan, Vietnam menghuni peringkat ketiga dengan membukukan empat poin dari satu kemenangan dan satu hasil imbang melawan Singapura.

Untuk lolos ke babak berikutnya yakni semifinal, Indonesia wajib menghuni posisi dua besar Grup A. Artinya, kemenangan atas Vietnam sangat penting demi menjaga peluang tersebut.

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Sepanjang sejarah, Indonesia sudah 31 kali berjumpa Vietnam pada berbagai kesempatan. Dalam prosesnya, Indonesia menang 11 kali dan kalah sembilan kali. Sisanya berakhir dengan imbang.(antara/jpnn)

Gelandang Marselino Ferdinan kemungkinan besar absen membela Timnas Indonesia saat menjamu Vietnam pada laga lanjutan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

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TAGS   Marselino Ferdinan  Piala AFF 2026  Indonesia vs Vietnam  John Herdman 
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