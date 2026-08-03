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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala AFF 2026 Indonesia vs Vietnam: Mas Kapten Bicara Provokasi dan Intensitas Tinggi

Senin, 03 Agustus 2026 – 05:50 WIB
Piala AFF 2026 Indonesia vs Vietnam: Mas Kapten Bicara Provokasi dan Intensitas Tinggi - JPNN.COM
Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam pada laga Grup A Piala AFF 2026 akan berlangsung hari ini Senin 3 Agustus di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, mulai pukul 20.30 WIB.

Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho memastikan skuadnya tidak akan terpancing oleh aksi-aksi provokasi pemain Vietnam.

Ridho menegaskan skuad Garuda tetap fokus pada taktik dari pelatih untuk mengatasi lawannya.

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"Kami harus fokus terhadap pertandingan saja, pada tim kami sendiri dan bermain dengan rencana yang diberikan pelatih," kata Rizky Ridho dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Vietnam, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu.

Rizky Ridho, yang sudah menjalani sejumlah laga melawan Vietnam baik di Piala AFF maupun Kualifikasi Piala Dunia, mengakui bahwa dalam pertandingan melawan Vietnam kerap diwarnai aksi-aksi provokasi dari lawan.

Oleh sebab itu, pemain Persija Jakarta itu meminta rekan-rekannya untuk tetap berkonsentrasi pada strategi permainan tim sendiri ketimbang menanggapi potensi provokasi.

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Akan tetapi, Ridho meyakini "pancingan-pancingan" dalam pertandingan juga akan berkurang karena jalannya laga dikawal dengan teknologi asisten wasit video (VAR).

Kedua tim, dia melanjutkan, akan bermain jauh lebih berhati-hati dalam menjaga sportivitas dan menekan tindakan nonteknis yang dapat merugikan.

Silakan disimak pernyataan Rizky Ridho menjelang laga Piala AFF 2026 Indonesia vs Vietnam hari ini.

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TAGS   Indonesia vs Vietnam  Timnas Indonesia  Rizky Ridho  John Herdman  Piala AFF 2026 
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