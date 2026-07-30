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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala AFF 2026: John Herdman Belum Pernah Mengalami Situasi Ini Bersama Timnas Indonesia

Kamis, 30 Juli 2026 – 14:41 WIB
Piala AFF 2026: John Herdman Belum Pernah Mengalami Situasi Ini Bersama Timnas Indonesia - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia tidak hanya memburu tiga poin saat menghadapi Timor Leste pada lanjutan Grup A Piala AFF 2026.

Pertandingan di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026), juga menjadi momen spesial bagi John Herdman yang untuk pertama kalinya memimpin Skuad Garuda dalam laga tandang.

Sejak dipercaya menangani Timnas Indonesia pada awal 2026, seluruh pertandingan Herdman berlangsung di hadapan publik sendiri.

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Kini, pelatih asal Inggris itu dihadapkan pada tantangan berbeda saat harus membawa Garuda berburu kemenangan jauh dari kandang.

Rekor Positif Jadi Modal Garuda

Perjalanan Herdman bersama Timnas Indonesia sejauh ini terbilang menjanjikan. Dari lima pertandingan yang telah dijalani, Skuad Garuda mengemas empat kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan.

Saint Kitts & Nevis menjadi korban pertama setelah dibungkam 4-0. Indonesia kemudian melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Oman 3-0, Mozambik 2-0, serta Kamboja 5-1.

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Satu-satunya hasil negatif datang ketika Garuda takluk dari Bulgaria.

Produktivitas lini depan juga patut mendapat perhatian. Timnas Indonesia telah mengoleksi 14 gol, sementara lini belakang hanya dua kali kebobolan.

John Herdman menghadapi pengalaman yang belum pernah dirasakan bersama Timnas Indonesia saat melawan Timor Leste di Piala AFF 2026.

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TAGS   John Herdman  Timnas Indonesia  Piala AFF 2026  timor leste vs indonesia  Piala AFF 
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