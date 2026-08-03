Piala AFF 2026: Mimpi Buruk Timnas Indonesia, Vietnam Bikin Garuda Terpojok

Senin, 03 Agustus 2026 – 22:26 WIB

jpnn.com - Timnas Indonesia harus menelan kekalahan pahit saat menjamu Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026.

Bermain di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8/2026) malam WIB, skuad Garuda menyerah dengan skor telak 0-3.

Hasil tersebut membuat langkah tim asuhan John Herdman menuju semifinal belum aman. Indonesia kini wajib memenangi pertandingan terakhir melawan Singapura jika ingin menjaga peluang lolos ke fase gugur.

Vietnam Langsung Menggila

Vietnam tampil agresif sejak peluit awal dibunyikan. Tekanan yang mereka bangun berbuah gol pembuka melalui Nguyen Van Vi.

Berawal dari skema serangan cepat, Nguyen Hoang Duc mengirim umpan terobosan yang berhasil dimanfaatkan Van Vi.

Pemain bernomor punggung 3 itu lolos ke kotak penalti sebelum melepaskan penyelesaian akurat yang gagal dijangkau Nadeo Argawinata.

Alih-alih menyamakan kedudukan, Garuda kembali dihukum delapan menit berselang. Kali ini Nguyen Hai Long memanfaatkan celah di sisi kiri pertahanan Indonesia sebelum menaklukkan Nadeo lewat tembakan keras ke tiang dekat.

Keunggulan 2-0 untuk Vietnam bertahan hingga turun minum.