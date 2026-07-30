Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala AFF 2026: Rotasi Mengintai Timnas Indonesia, Siapa Tergusur dari Starting XI?

Kamis, 30 Juli 2026 – 12:42 WIB
Piala AFF 2026: Rotasi Mengintai Timnas Indonesia, Siapa Tergusur dari Starting XI? - JPNN.COM
Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Foto: Timnas Indonesia.

jpnn.com - John Herdman mengindikasikan akan melakukan rotasi saat Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026.

Pertandingan Timor Leste vs Indonesia akan digelar di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026).

Padatnya jadwal pertandingan membuat John Herdman membuka peluang bagi wajah-wajah baru untuk tampil sejak menit pertama.

Baca Juga:

Skuad Garuda hanya memiliki waktu istirahat selama tiga hari setelah menang 5-1 atas Kamboja pada laga perdana, Senin (27/7/2026) lalu.

Beberapa Posisi Berpeluang Berganti

Kesempatan tampil sejak menit pertama terbuka bagi sejumlah pemain yang sebelumnya hanya menjadi pelapis.

Di sektor penjaga gawang, Cahya Supriadi berpeluang mengambil tempat Nadeo Argawinata

Baca Juga:

Lini belakang juga diprediksi mengalami perubahan. Jordi Amat bisa kembali merumput untuk memberi kesempatan Shayne Pattynama beristirahat setelah sempat mengalami masalah fisik pada laga sebelumnya.

Persaingan juga terjadi di lini tengah dan depan. Rayhan Hannan bisa menjadi opsi baru setelah Beckham Putra belum tampil optimal pada pertandingan pembuka.

John Herdman mengindikasikan akan melakukan rotasi saat Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Piala AFF 2026  Piala AFF  John Herdman  Jadwal Timnas Indonesia 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp