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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala AFF 2026: Setelah Membantai Kamboja, Timnas Indonesia Ditunggu Laga Krusial

Selasa, 28 Juli 2026 – 13:46 WIB
Piala AFF 2026: Setelah Membantai Kamboja, Timnas Indonesia Ditunggu Laga Krusial - JPNN.COM
Skuad Timnas Indonesia saat menghadapi Kamboja pada laga perdana Piala AFF 2026. Foto: Timnas Indonesia.

jpnn.com - Timnas Indonesia mengawali kiprahnya di Piala AFF 2026 dengan hasil yang meyakinkan

Kemenangan telak 5-1 atas Kamboja pada pertandingan pertama membuka peluang Skuad Garuda melangkah lebih dekat ke babak semifinal.

Tantangan berikutnya datang dari Timor Leste. Meski berstatus sebagai tuan rumah, tim berjuluk The Rising Sun itu akan menjamu Skuad Garuda di Chonburi, Thailand.

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Hasil positif di laga perdana menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Thom Haye dan kolega untuk kembali memburu tiga poin.

Modal Positif Menjelang Laga Penentuan

Di atas kertas, Timnas Indonesia memiliki peluang besar mengamankan kemenangan. Pasalnya, Timor Leste mengawali turnamen dengan kekalahan telak 0-7 dari Vietnam.

Apabila mampu mengamankan poin penuh, langkah Indonesia menuju semifinal akan makin terbuka sebelum memasuki dua pertandingan yang diprediksi berlangsung lebih berat.

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Vietnam dan Singapura Sudah Menanti

Setelah menghadapi Timor Leste, Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Vietnam dan Singapura. Dua pertandingan tersebut diprediksi menjadi penentu persaingan menuju babak empat besar.

Karena itu, duel melawan Timor Leste bisa menjadi kesempatan bagi Skuad Garuda untuk mematangkan permainan sekaligus menjaga momentum positif sebelum menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh.

Timnas Indonesia mengantongi tiga poin perdana di Piala AFF 2026. Laga selanjutnya bisa menjadi langkah penting menuju semifinal.

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TAGS   Timnas Indonesia  Piala AFF 2026  Jadwal Timnas Indonesia  Piala AFF  Indonesia Vs Timor Leste 
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