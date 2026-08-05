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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala AFF 2026: Singapura Pernah Jadi Korban Kebangkitan Timnas Indonesia

Rabu, 05 Agustus 2026 – 07:59 WIB
Piala AFF 2026: Singapura Pernah Jadi Korban Kebangkitan Timnas Indonesia - JPNN.COM
Timnas Indonesia (jersei merah) saat menghadapi Vietnam pada laga ketiga fase grup Piala AFF 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan kesalahan saat menghadapi Singapura pada laga terakhir fase grup Piala AFF 2026.

Pertandinga kontra The Lions akan menjadi penentu nasib Skuad Garuda dalam perebutan tiket ke babak semifinal.

Kekalahan telak 0-3 dari Vietnam membuat posisi Indonesia melorot ke peringkat ketiga Grup A dengan enam poin.

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Sementara itu, Vietnam dan Singapura sama-sama mengoleksi tujuh angka sehingga berada di zona aman.

Situasi tersebut membuat laga di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026), berubah menjadi duel hidup-mati bagi pasukan John Herdman.

Pernah Bangkit dari Situasi Sulit

Tekanan yang kini dihadapi Timnas Indonesia ternyata bukan kali pertama terjadi. Sepuluh tahun silam, Garuda juga berada dalam posisi sulit pada fase grup Piala AFF 2016.

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Saat itu, Indonesia gagal menang pada dua pertandingan awal sehingga harus mengalahkan Singapura di laga terakhir jika ingin menjaga peluang ke fase gugur.

Misi tersebut sempat terlihat berat setelah Indonesia tertinggal lebih dahulu. Namun, kebangkitan pada babak kedua lewat gol Andik Vermansah dan Stefano Lilipaly membalikkan keadaan menjadi kemenangan 2-1.

Timnas Indonesia tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan kesalahan saat menghadapi Singapura pada laga terakhir fase grup Piala AFF 2026.

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TAGS   Timnas Indonesia  Singapura  Piala AFF 2026  Timnas Indonesia vs Singapura  Timnas Singapura Vs Indonesia  Piala AFF 
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