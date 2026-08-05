Piala AFF 2026 Singapura vs Indonesia: Baker Bicara Peluang, Jordi Amat Berjanji Bikin Senang

jpnn.com - BOGOR – Jadwal pertandingan Timnas Singapura vs Indonesia pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026 akan berlangsung Jumat, 7 Agustus 2026, pukul 20.00 WIB.

Pertandingan di Stadion Jalan Besar, Singapura, itu akan menentukan nasib Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

Kemenangan akan menjaga peluang Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2026.

Hasil selain menang bakal membuat langkah tim asuhan John Herdman itu terhenti di fase grup.

Penyerang Timnas Indonesia Mitchell Baker menegaskan peluang Garuda untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2026 masih terbuka, asalkan mampu meraih kemenangan atas Singapura.

"Kami hanya memiliki peluang untuk mempertahankan kesempatan itu di Singapura," kata Baker seusai pertandingan melawan Vietnam di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan Baker setelah Indonesia menelan kekalahan 0-3 dari Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia wajib mengalahkan Singapura pada pertandingan terakhir fase grup untuk menjaga peluang masuk semifinal.