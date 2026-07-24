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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala AFF 2026: Tanpa Skuad Terbaik, John Herdman Harus Temukan Senjata Baru

Jumat, 24 Juli 2026 – 07:35 WIB
Piala AFF 2026: Tanpa Skuad Terbaik, John Herdman Harus Temukan Senjata Baru - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Piala AFF 2026 menghadirkan tantangan berbeda bagi Timnas Indonesia.

Ambisi merebut gelar juara tetap dipertahankan, tetapi kali ini Skuad Garuda harus berjuang tanpa sejumlah pemain terbaik yang berkarier di luar negeri.

Penyebab utamanya ialah Piala AFF tidak masuk dalam kalender resmi FIFA sehingga klub-klub memiliki hak untuk tidak melepas pemainnya.

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John Herdman Dipaksa Meracik Formula Baru

Kondisi itu membuat Pelatih Timnas Indonesia John Herdman harus menyusun ulang komposisi tim.

Juru taktik asal Inggris tersebut kini dituntut menemukan formula terbaik dari para pemain yang tersedia agar Indonesia tetap mampu bersaing di jalur perebutan trofi.

Mitchell Lee Becker Berpeluang Jadi Andalan Baru

Absennya beberapa pemain utama otomatis membuka peluang bagi wajah-wajah baru untuk unjuk kemampuan. Salah satu nama yang mulai mencuri perhatian ialah Mitchell Lee Becker.

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Kehadirannya memberi alternatif baru di lini depan setelah Indonesia kehilangan sejumlah opsi utama, seperti Ole Romeny.

Di luar persoalan komposisi pemain, Herdman juga menghadapi pekerjaan lain yang tidak kalah penting, yakni membangun kekompakan tim dalam waktu singkat.

Tanpa diperkuat pemain abroad, Timnas Indonesia tetap membidik gelar Piala AFF 2026. Siapa yang bakal menjadi senjata baru John Herdman?

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TAGS   Timnas Indonesia  Piala AFF  John Herdman  Jadwal Timnas Indonesia  Piala AFF 2026 
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