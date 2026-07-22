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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala AFF 2026: Thom Haye Terkejut dengan TC Timnas Indonesia di Bali

Rabu, 22 Juli 2026 – 09:07 WIB
Piala AFF 2026: Thom Haye Terkejut dengan TC Timnas Indonesia di Bali - JPNN.COM
Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Thom Haye mengaku terkesan dengan suasana pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali United Training Center.

Selama hampir dua pekan berada di Gianyar, gelangan Persib Bandung itu melihat seluruh proses berjalan sesuai rencana tanpa hambatan berarti.

Baginya, kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Piala AFF 2026.

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"Selama berada di sini kami bisa menjalani program latihan dengan sangat nyaman."

"Semua fasilitas yang dibutuhkan tersedia, suasananya juga positif, sehingga kami hanya perlu berkonsentrasi pada latihan dan meningkatkan performa," ucap mantan pemain SC Herenveen itu.

Bali Jadi Tempat Ideal Persiapan

Lebih lanjut, Haye mengaku terkesan dengan kualitas tempat latihan yang digunakan Timnas Indonesia. Dia menilai lapangan, ruang kebugaran, hingga fasilitas pemulihan berada pada level yang sangat baik.

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Pemain berusia 31 tahun itu bahkan kesulitan menemukan hal yang layak dikritik selama menjalani latihan di Bali United Training Center.

"Kalau ditanya apakah ada yang perlu diperbaiki, saya rasa tidak ada. Kualitas lapangan, fasilitas pendukung, sampai lingkungan di sekitarnya benar-benar sangat membantu kami mempersiapkan diri," tambahnya.

Thom Haye mengaku terkesan dengan suasana pemusatan latihan Timnas Indonesia di Gianyar, Bali.

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TAGS   Thom haye  Timnas Indonesia  Piala AFF 2026  Jadwal Timnas Indonesia  Piala AFF 
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