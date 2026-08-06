Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Ambil Langkah Berbeda untuk Menghadapi Singapura

Kamis, 06 Agustus 2026 – 09:45 WIB

jpnn.com - Timnas Indonesia bertolak lebih awal ke Singapura demi memaksimalkan persiapan menghadapi laga hidup-mati Grup A Piala AFF 2026.

Keputusan ini diharapkan membuat skuad Garuda tampil lebih bugar saat menghadapi tuan rumah di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026) malam WIB.

Rombongan Timnas Indonesia bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (5/8/2026) sore WIB.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumardji memastikan keberangkatan skuad berjalan sesuai rencana.

"Iya, Timnas Indonesia berangkat kemarin sore," kata Sumardji.

Keberangkatan lebih awal ini menjadi sorotan karena berbeda dengan agenda sebelumnya saat menghadapi Timor Leste.

Saat itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan baru bertolak sehari sebelum pertandingan sehingga waktu pemulihan pemain sangat terbatas.

Belajar dari pengalaman tersebut, tim asuhan John Herdman kini ingin memiliki waktu adaptasi dan pemulihan yang lebih ideal sebelum turun ke lapangan.