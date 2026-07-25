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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Cari Mesin Gol Baru Pengganti Ole Romeny

Sabtu, 25 Juli 2026 – 12:31 WIB
Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Cari Mesin Gol Baru Pengganti Ole Romeny - JPNN.COM
Striker Timnas Indonesia Ole Romeny. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Piala AFF 2026 menjadi panggung bagi John Herdman untuk membuktikan kedalaman skuad Timnas Indonesia.

Pasalnya, pelatih asal Inggris itu harus menyusun tim tanpa sejumlah pemain andalan.

Hal ini tidak terlepas dari Piala AFF yang tak masuk dalam kalenderi FIFA, sehingga klub berhak untuk tidak melepas pemainnya.

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Salah satu sektor yang menjadi sorotan ialah lini depan. Skuad Garuda akan tampil tanpa ujung tombak utama, Ole Romeny.

Kehilangan Romeny bukan persoalan sepele. Sejak menjalani debut bersama Timnas Indonesia, penyerang berusia 26 tahun itu menjelma sebagai salah satu pemain paling produktif.

Dari 10 penampilan, pemain yang kini berkarier di Fortuna Sittard tersebut telah mengemas enam gol.

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Bukan hanya Romeny yang absen. Timnas Indonesia juga tidak diperkuat sejumlah pemain yang berkarier di Eropa, seperti Jay Idzes, Kevin Diks, Calvin Verdonk, Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Maarten Paes.

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Situasi tersebut membuat Herdman harus mengandalkan wajah-wajah lain untuk menjaga produktivitas lini depan.

Piala AFF 2026 menjadi panggung bagi John Herdman untuk membuktikan kedalaman skuad Timnas Indonesia.

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TAGS   Timnas Indonesia  Ole Romeny  Piala AFF 2026  John Herdman  Jens Raven  Piala AFF 
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