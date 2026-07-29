Piala AFF 2026: Timor Leste Terluka, Timnas Indonesia Siap Menghantam?

jpnn.com - Timnas Indonesia berpeluang melanjutkan tren positif saat menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026.

Berbekal penampilan impresif di pertandingan pertama, Skuad Garuda datang dengan kepercayaan diri tinggi. Di sisi lain, Timor Leste masih kesulitan menemukan performa terbaiknya.

Menurut jadwal, duel Timor Leste vs Indonesia akan digelar di Stadion Chonburi, Thailand, pada Jumat (31/7/2026).

Timor Leste Masih Terpuruk

Menjelang laga tersebut, Timor Leste berada dalam situasi yang kurang ideal. Tim besuten Ze Pedro belum mampu meraih poin setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup.

O Sol Nascente lebih dulu dihajar Vietnam dengan skor telak 0-7, sebelum kembali tumbang 0-2 dari Singapura. Hasil itu membuat Timor Leste telah kebobolan sembilan gol dalam dua pertandingan.

Catatan tersebut menjadi salah satu yang terburuk di Piala AFF 2026. Sejauh ini, hanya Laos yang memiliki jumlah kebobolan sama dengan Timor Leste.

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Tak hanya rapuh di lini belakang, sektor penyerangan Timor Leste juga belum berhasil pecah telur di Piala AFF 2026.

Garuda Datang dengan Modal Meyakinkan

Di sisi lain, Indonesia justru menunjukkan produktivitas yang menjanjikan.