Piala AFF Futsal: Timnas Putri Indonesia Mengawali Perjuangan dengan Kekalahan atas Thailand

Selasa, 24 Februari 2026 – 21:38 WIB
Pemain Timnas futsal putri Indonesia, Ikeu Rosita saat berlaga pada ajang ASEAN Women's Futsal Championship 2026 melawan Thailand di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Selasa (24/2). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas futsal putri Indonesia mengawali perjuangan di ASEAN Women's Futsal Championship 2026 dengan kekalahan dari Thailand.

Berlaga di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Selasa (24/2) skuad asuhan Luis Estrela kalah dengan skor 0-3.

Jala gawang Fitry Amelya dibobol oleh Panwasa Kingthong pada menit ke-12, Jenjira Bubpha (20'), dan Darika Peanpailun (23').

Kekalahan ini membuat Timnas futsal putri Indonesia gagal melanjutkan tren kemenangan saat jumpa Thailand.

Pada pertemuan terakhir di SEA Games 2025, tercatat Srikandi Merah Putih menang dengan skor 7-6 lewat adu tendangan penalti.

Kini, Novita Murni Piranti dan kawan-kawan harus segera bangkit untuk bisa menembus babak semifinal.

Selanjutnya, tim peraih medali perak SEA Games 2025 itu akan jumpa Malaysia, Rabu (25/2) pukul 18.30 WIB.

Sementara itu, kemenangan atas Indonesia membuat skuad asuhan Thanatorn Santanaprasit selangkah lagi menuju semifinal.

