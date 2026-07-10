Piala AFF: Herdman Tegaskan Timnas Indonesia tak Gentar Hadapi Vietnam

jpnn.com - GIANYAR - Tim Nasional Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026.

Pelatih Kepala Timnas Indonesia John Herdman mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam. Dia menegaskan Vietnam akan menjadi lawan yang bagus untuk menguji kemampuan Timnas Indonesia.

“Kami sangat tertarik, ini akan menjadi lawan yang bagus untuk menguji kemampuan tim,” kata John Herdman di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat (10/7).

Menurut dia, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling solid karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.

“Mereka sudah bersama lama, punya pelatih yang juga lama. Mereka tahu bagaimana untuk menang,” imbuh pelatih usia 50 tahun itu.

Tak hanya Vietnam, dia menyebut skuad Merah Putih juga ingin melawan Malaysia pada kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu.

"Akan tetapi, kami juga ingin menantang Malaysia, kapan pun Indonesia dapat kesempatan melawan Malaysia,” imbuhnya.

Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho menambahkan selama hampir seminggu latihan di Bali, dia dan skuad Merah Putih secara bertahap mampu menerapkan arahan pelatih.