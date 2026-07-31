Piala AFF: Timnas Indonesia dan Timor Leste Kembali Bertemu, Sejarah Lama Terulang?

jpnn.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026.

Pertandingan Timor Leste vs Indonesia akan digelar di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026).

Sepanjang sejarah Piala AFF, Indonesia dan Timor Leste ternyata baru satu kali saling berhadapan. Momen itu terjadi pada edisi 2018 ketika kedua tim tergabung di Grup B.

Timor Leste Pernah Mengejutkan Garuda

Meski berstatus tim yang jauh lebih berpengalaman, Indonesia sempat dibuat kerepotan.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Garuda justru kebobolan lebih dahulu setelah Rufino Gama mencetak gol pada awal babak kedua.

Situasi tersebut sempat membuat Indonesia berada dalam tekanan sebelum akhirnya mampu membalikkan keadaan.

Skuad Garuda baru menemukan ritme permainan pada 30 menit terakhir. Alfath Fathier membuka jalan lewat gol penyeimbang sebelum Stefano Lilipaly membawa Indonesia berbalik unggul.

Beto Goncalves kemudian memastikan kemenangan Indonesia dengan skor 3-1.