Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala AFF U-19 2026: Timnas Indonesia Segrup dengan Vietnam, Ini Reaksi Nova Arianto

Kamis, 07 Mei 2026 – 19:33 WIB
Piala AFF U-19 2026: Timnas Indonesia Segrup dengan Vietnam, Ini Reaksi Nova Arianto - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Pelatih Timnas U-19 Indonesia Nova Arianto menanggapi hasil undian ASEAN U-19 Boys' Championship atau Piala AFF U-19 2026.

Juru taktik kelahiran 4 November 1979 itu menilai skuad Garuda Muda berada di grup yang tidak mudah karena harus menghadapi Vietnam.

Selain Vietnam, Timnas Indonesia juga tergabung bersama Timor Leste dan Myanmar di Grup A.

Baca Juga:

"Berada di Grup A bersama Vietnam tentu tantangan tersendiri, tetapi kami siap."

"Status juara bertahan memberikan tekanan, tetapi itu harus menjadi motivasi ekstra bagi anak-anak," ujar putra dari Sartono Anwar itu.

Timnas Indonesia berstatus sebagai juara bertahan pada ASEAN U-19 Boys' Championship 2026.

Baca Juga:

Pada edisi 2024, Dony Tri Pamungkas dan kolega mampu menjadi juara seusai mengalahkan Thailand dengan skor 1-0.

Status tersebut diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi Timnas U-19 Indonesia untuk kembali tampil maksimal pada Piala AFF U-19 2026.

Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto menanggapi hasil undian ASEAN U-19 Boys' Championship 2026, Kamis (7/5)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Piala AFF U-19  Timnas Indonesia  Timnas U-19 Indonesia  piala aff u-19 2026  Nova Arianto 
BERITA PIALA AFF U-19 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp