JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala AFF Wanita 2025: Garuda Pertiwi Evaluasi Setelah Kalah Telak Lawan Thailand

Kamis, 07 Agustus 2025 – 14:43 WIB
Pemain Timnas putri Indonesia, Isa Guusje Warps saat berlaga pada ajang Piala AFF Wanita 2025 di Stadion Lach Tray, Vietnam, Rabu (6/8). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Timnas putri Indonesia menelan pil pahit di laga perdana Piala AFF Wanita 2025 saat jumpa Thailand.

Berlaga di Stadion Lach Tray, Vietnam, Rabu (6/8) Vivi Oktavia dan kawan-kawan hancur lebur dengan skor 0-7.

Pelatih Timnas putri Indonesia, Joko Susilo menyebut di laga ini tim Negeri Gajah Putih tampil digdaya dan layak meraih kemenangan.

“Lawan bermain sangat baik dan mereka memang layak untuk menang. Kekalahan dengan skor 0-7 jelas bukan hasil yang kami harapkan.” Sebetulnya itu bisa dihindari kalau anak-anak bermain lebih tenang,” ujar Joko.

Pada laga ini jala gawang Timnas putri Indonesia yang dikawal Laita Roati Masykuroh bobol oleh Karnjanathat Phomsri (6) (27), Madison Casteen (19), Pichayatida Manowang (40), Janista Jinantuya (41), Pinyaphat Klinklai (71), serta Thawanrat Promthongmee (72).

Kekalahan tersebut sudah dilupakan Garuda Pertiwi untuk bisa menatap laga berikutnya melawan Vietnam, Sabtu (9/8).

Menghadapi tim Negeri Paman Ho beberapa evaluasi akan dilakukan untuk bisa mengintip peluang meraih kemenangan.

“Saya yakin kami bisa tampil lebih baik dari ini. Hanya saja, beberapa pemain terutama yang berasal dari luar negeri baru bergabung ke pemusatan latihan tiga sampai empat hari sebelum pertandingan,” ungkap mantan pelatih Arema FC itu.

Timnas putri Indonesia melakukan evaluasi setelah kalah telak 0-7 melawan Thailand di Piala AFF Wanita 2025

TAGS   Timnas Indonesia  Piala AFF  evaluasi  kalah telak 
