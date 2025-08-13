Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala AFF Wanita 2025: Harapan Patah, Timnas Putri Indonesia Imbang Melawan Kamboja

Rabu, 13 Agustus 2025 – 05:19 WIB
Pemain Timnas putri Indonesia, Estella Loupatty saat berlaga pada ajang Piala AFF Wanita 2025 di Viet Tri, Vietnam, Selasa (12/8). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas putri Indonesia harus puas bermain imbang melawan Kamboja di laga pemungkas Grup A Piala AFF Wanita 2025.

Berlaga di Viet Tri, Vietnam, Selasa (12/8/2025), skuad asuhan Joko Susilo berbagi angka seusai menutup pertandingan dengan skor sama kuat 1-1.

Pada laga ini, Vivi Oktavia dan kolega tampil menyerang sejak peluit kick off dibunyikan wasit.

Namun, hingga turun minum, skor kacamata masih bertahan kendati Timnas putri Indonesia telah memainkan Estella Loupatty dan Isa Warps sejak awal.

Pada babak kedua, jala gawang Indri Yulianti bobol melalui Saody Hok pada menit ke-76.

Upaya Garuda Pertiwi untuk mencetak gol penyeimbang akhirnya membuahkan hasil pada menit 82 melalui Rosdilah Nurrohmah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.

Hasil ini membuat Timnas putri Indonesia harus puas finis di peringkat keempat klasemen akhir Grup A.

Dari tiga laga yang dijalani, Indonesia menelan dua kekalahan dan sekali imbang.

Perjuangan Timnas putri Indonesia di Piala AFF Wanita 2025 terhenti di babak fase grup setelah ditahan imbang Kamboja, Selasa (12/8)

