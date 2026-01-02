Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Afrika 2025: Performa Memalukan Berujung Sanksi Ekstrem, Gabon Coret 2 Ikon Timnas

Jumat, 02 Januari 2026 – 09:25 WIB
Piala Afrika 2025: Performa Memalukan Berujung Sanksi Ekstrem, Gabon Coret 2 Ikon Timnas - JPNN.COM
Bintang Timnas Gabon Pierre-Emerick Aubameyang. Foto: REUTERS/Stringer.

jpnn.com - Kegagalan total Timnas Gabon di Piala Afrika 2025 berbuntut panjang.

Pemerintah setempat mengambil langkah ekstrem dengan menjatuhkan sanksi menyeluruh, mulai dari pembekuan tim nasional hingga mencoret dua pemain paling berpengaruh dalam tim.

Keputusan keras itu diumumkan menyusul catatan buruk Gabon yang tak mampu mengamankan satu poin pun dari tiga pertandingan fase grup Piala Afrika 2025.

Baca Juga:

Hasil tersebut dinilai tidak hanya mengecewakan secara prestasi, tetapi juga mencoreng nilai dan citra yang selama ini dijunjung negara.

"Pemerintah Gabon menilai penampilan tim berjuluk Panthers bertolak belakang dengan prinsip etika dan keteladanan nasional, sehingga diputuskan untuk membubarkan jajaran pelatih, menghentikan sementara aktivitas tim nasional, serta mengeluarkan Bruno Ecuele Manga dan Pierre-Emerick Aubameyang dari skuad," bunyi pernyataan pemerintah Gabon dilansir dari The Athletic.

Sanksi tersebut sekaligus menjadi sinyal tegas bahwa kegagalan di Piala Afrika 2025 tidak akan ditoleransi.

Baca Juga:

Pemerintah juga meminta Federasi Sepak Bola Gabon (FEGAFOOT) bertanggung jawab penuh atas situasi yang terjadi, termasuk dalam pengelolaan tim dan arah pembinaan ke depan.

Dampak keputusan itu turut menyeret pelatih Timnas Gabon Thierry Mayouma. 

Kegagalan total Timnas Gabon di Piala Afrika 2025 berbuntut panjang. Sanksi ekstrem dikeluarkan pemerintah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   gabon  Piala Afrika  timnas gabon  piala afrika 2025  Pierre-Emerick Aubameyang 
BERITA GABON LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp