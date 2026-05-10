JPNN.com - Olahraga

Piala Asia 2027: Inilah Jadwal Timnas Indonesia

Minggu, 10 Mei 2026 – 08:26 WIB
Suporter Timnas Indonesia. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini jadwal Timnas Indonesia yang tergabung di Grup F Piala Asia 2027.

Timnas Indonesia tergabung di Grup F Piala Asia 2027 setelah rampungnya proses pengundian di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu waktu setempat.

Indonesia akan tergabung bersama Timnas Jepang, Timnas Qatar dan Timnas Thailand di Grup F Piala Asia 2027, demikian catatan AFC.

Berstatus sebagai tim dari pot empat, Indonesia tentu berusaha untuk mengulangi sukses Piala Asia 2023 ketika berhasil melaju ke babak 16 besar.

Meski harus menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang, Qatar dan Thailand, tentu skuad asuhan John Herdman akan berupaya mengeluarkan kemampuan terbaik mereka.

Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Jepang terlebih dahulu pada 11 Januari 2027.

Selanjutnya, Indonesia menghadapi Qatar pada 16 Januari 2027.

Pada 20 Januari 2027, Garuda akan menghadapi Thailand.

Silakan dicatat jadwal Timnas Indonesia yang tergabung di Grup F Piala Asia 2027 bersama Jepang, Qatar, dan Thailand.

