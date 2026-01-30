Piala Asia Futsal 2026: Iran Ikuti Jejak Timnas Indonesia Setelah Bungkam Arab Saudi

Jumat, 30 Januari 2026 – 18:03 WIB

jpnn.com - Iran terus melanjutkan tren positif pada ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 seusai mengalahkan Arab Saudi.

Berlaga di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jumat (30/1/2026), skuad asuhan Vahid Shamsaee itu menang dengan skor 2-0.

Dua gol kemenangan tim berjuluk Team Melli dicetak oleh Amirhossein Gholami pada menit ke-29 dan Bagher Mohammadi (35').

Hasil ini memastikan Hossein Tayyebi dan kolega melangkah ke perempat final setelah mengemas dua kemenangan di Grup C Piala Asia Futsal 2026.

Sebelumnya, Iran juga meraih kemenangan atas Malaysia dengan skor 4-1.

Sementara itu, kekalahan dari Iran membuat langkah Arab Saudi ke perempat final terhenti.

Tim Negeri Petro Dollar telah menelan dua kekalahan setelah sebelumnya juga kalah dari Afghanistan dengan skor 0-3.

Iran pun menyusul Timnas Indonesia, Irak, Thailand, dan Vietnam yang lebih dahulu memastikan tempat di delapan besar.