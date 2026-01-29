Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Piala Asia Futsal 2026: Menang Atas Kirgistan, Indonesia Melaju ke Perempat Final

Kamis, 29 Januari 2026 – 22:22 WIB
Piala Asia Futsal 2026: Menang Atas Kirgistan, Indonesia Melaju ke Perempat Final - JPNN.COM
Suasana pertandingan Grup A Piala Asia Futsal 2026 antara Indonesia melawan Kirgistan di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (29/1/2026). (ANTARA/RAUF ADIPATI)

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Futsal Indonesia melaju ke perempat final Piala Asia Fustal 2026. Indonesia meraih tiket perempat final itu setelah menang atas Kirgistan dengan skor 5-3 pada  pertandingan Grup A Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (29/1).

Kemenangan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen Grup A dengan enam poin, dan selisih tujuh gol.

Posisi kedua diduduki Irak, dengan enam poin, dan selisih tiga gol.

Kirgistan dan Korea Selatan yang gagal mendulang satu poin pun pada dua laga fase grup, sudah pasti tersingkir.

Laga Indonesia melawan Kirgistan berlangsung sengit sejak awal.

Kirgistan  memecah kebuntuan pada menit ketujuh, ketika tembakan Makhmadaminov Shokhrukh melesak keras masuk gawang Indonesia.

Keunggulan Kirgistan hanya bertahan semenit.

Pada menit kedelapan, kapten Indonesia Mochamad Iqbal menanduk bola yang kemudian masuk ke gawang lawan sehingga skor berubah 1-1.

Tim Nasional Futsal Indonesia melaju ke perempat final Piala Asia Fustal 2026 setelah mengalahkan Kirgistan.

