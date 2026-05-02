Piala Asia U-17 2026: Berikut Jadwal Timnas U-17 Indonesia

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini jadwal Timnas U-17 Indonesia di ajang Piala Asia U-17 2026 di Jeddah, Arab Saudi.

Tergabung dalam Grup B bersama Jepang, Qatar, dan China, Timnas U-17 Indonesia akan membuka pertandingan dengan melawan China pada Selasa (5/5) pukul 23.30 WIB.

Selanjutnya, pasukan Kurniawan Dwi Yulianto akan melawan Qatar pada Sabtu (9/5) pukul 23.30 WIB.

Laga terakhir Indonesia dalam turnamen yang dimainkan pada 5-22 Mei ini ialah menghadapi Jepang pada Selasa (12/5) pukul 23.00 WIB.

Indonesia sudah bertolak ke Jeddah pada Sabtu pekan lalu, dengan membawa 23 pemain.

Garuda Muda diperkuat tiga pemain diaspora, yaitu Mike Rajasa (FC Utrecht), Noha Pohan (NAC Breda), dan satu-satunya pemain timnas U-17 yang mengikuti Piala Asia U-17 dan Piala Dunia U-17 tahun lalu, Mathew Baker (Melbourne City).

Mereka akan bahu-membahu bersama pemain-pemain yang sebelumnya sudah membela Indonesia dalam Kejuaraan ASEAN U-17 beberapa waktu lalu di Jawa Timur, termasuk Noah Leo Duvert, Putu Ekayana, Zidane Raditya, Chico Jericho, dan Dava Yunna.

Dalam Piala Asia U-17 2026, dua tim teratas masing-masing grup (4 grup) lolos ke babak perempat final dan memastikan tiket bermain dalam Piala Dunia U-17 2026 di Qatar.