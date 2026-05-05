Piala Asia U-17 2026: Garuda Muda Hadapi China, Awal Misi Sulit Menuju Piala Dunia

Selasa, 05 Mei 2026 – 19:05 WIB

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi China pada laga perdana Piala Asia U-17 2026 di Jeddah, Arab Saudi.

Skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto dijadwalkan bertanding di King Abdullah Sports City Training Stadium, Selasa (5/5/2026), pukul 23.30 WIB.

Pada ajang ini, Skuad Garuda Muda membawa tiga pemain diaspora, yakni Matthew Baker, Mike Rajasa Hoppenbrouwers, dan Noha Oliver Potar Pohan Simangunsong.

Kehadiran mereka diharapkan dapat menambah kekuatan tim dalam menghadapi persaingan di AFC U-17 Asian Cup 2026.

Turnamen ini juga menjadi kesempatan bagi Garuda Muda untuk memperbaiki performa setelah hasil kurang apik di Piala AFF 2026.

Tercatat, Putu Ekayana dan kolega gagal menembus semifinal seusai kalah bersaing dengan Vietnam serta Malaysia.

Menarik ditunggu kebangkitan Timnas Indonesia seusai hancur lebur di Piala AFF U-17.

Penggemar menaruh harapan tinggi mengingat Indonesia pernah menembus babak perempat final pada edisi 2025, sekaligus mengantongi tiket Piala Dunia U-17.