Piala Asia U-17 2026: Rekor Buruk Menghantui Timnas Indonesia Menjelang Lawan China

Selasa, 05 Mei 2026 – 19:17 WIB

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia dihantui rekor buruk menjelang jumpa China pada laga perdana Piala Asia U-17 2026.

Dalam dua laga uji coba sebelumnya, Garuda Muda tercatat mengalami kekalahan dari China.

Pertemuan pertama pada 8 Februari berakhir dengan skor 0-7 di Indomilk Arena, Tangerang.

Pada laga kedua, Indonesia yang saat itu masih dilatih Nova Arianto kembali kalah dengan skor 2-3. Dua gol hiburan Garuda Muda dicetak oleh Chico Jericho dan Miraj Rizky.

Putu Ekayana dan kolega diharapkan melupakan rekor tersebut saat kembali menghadapi China pada laga perdana Grup B Piala Asia U-17 2026.

Penggemar berharap mental para pemain Timnas Indonesia meningkat seusai kegagalan di Piala AFF U-17.

Penampilan Skuad Garuda Muda menurun setelah gagal menembus semifinal. Saat itu, Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam dan Malaysia.

Menarik ditunggu perjuangan Timnas Indonesia pada ajang AFC U-17 Asian Cup 2026.