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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Ada Satu Kisah yang Membuat Spanyol Tetap Tenang

Rabu, 17 Juni 2026 – 14:20 WIB
Piala Dunia 2026: Ada Satu Kisah yang Membuat Spanyol Tetap Tenang - JPNN.COM
Gelandang Timnas Spanyol Mikel Merino (jersei merah). Foto: AFP/Roberto SCHMIDT.

jpnn.com - Piala Dunia 2026 belum berjalan sesuai rencana bagi Spanyol.

Tim Matador secara mengejutkan bermain imbang 0-0 melawan Cape Verde di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Senin (15/6/2026).

Hasil itu membuat Spanyol untuk sementara berada di posisi ketiga klasemen Grup H dengan satu poin.

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Meski gagal mengamankan tiga poin, gelandang Spanyol Mikel Merino menegaskan suasana di ruang ganti tim tetap terkendali.

Menurutnya, kekecewaan memang tidak bisa dihindari, tetapi bukan berarti tim harus larut dalam kepanikan.

"Kami tentu kecewa karena target kami ialah menang. Sekarang waktunya menerima hasil ini, mengevaluasi kekurangan, lalu mempersiapkan diri lebih baik untuk pertandingan berikutnya," ucap pemain Arsenal itu.

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Mantan pemain Real Sociedad itu juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju gelar juara tidak selalu berjalan mulus sejak awal.

Dia menilai setiap tim besar pasti menghadapi ujian, dan yang terpenting bagaimana merespons situasi tersebut.

Piala Dunia 2026 belum berjalan sesuai rencana bagi Spanyol. Hasil imbang 0-0 melawan Cape Verde tentu di luar ekspektasi.

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TAGS   Piala Dunia  Spanyol  Piala Dunia 2026  Timnas Spanyol  Mikel Merino 
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