Piala Dunia 2026: Ancelotti Dapat Senjata Baru saat Brasil Kejar Status Juara Grup

jpnn.com - Timnas Brasil berpeluang mendapatkan tambahan kekuatan saat menghadapi Skotlandia pada laga terakhir Grup C Piala Dunia 2026.

Neymar yang sempat menepi karena cedera disebut makin dekat untuk kembali merumput bersama Selecao.

Kondisi penyerang berusia 34 tahun itu terus menunjukkan perkembangan positif.

Setelah menjalani proses pemulihan dalam beberapa pekan terakhir, Neymar diproyeksikan bisa kembali masuk ke dalam skuad saat Brasil menjalani pertandingan penting melawan Skotlandia.

Kabar tersebut disampaikan langsung Pelatih Brasil Carlo Ancelotti. Juru taktik asal Italia itu mengungkapkan bahwa Neymar akan segera bergabung dengan sesi latihan tim setelah sebelumnya menjalani program khusus pemulihan cedera.

"Neymar akan menjalani latihan secara terpisah terlebih dahulu. Setelah itu dia dijadwalkan kembali berlatih bersama tim."

"Jika semuanya berjalan sesuai rencana, dia bisa dimainkan saat menghadapi Skotlandia," ucap mantan nakhoda Real Madrid itu.

Cedera betis kanan membuat Neymar belum sekali pun tampil di Piala Dunia 2026.