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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Ancelotti Simpan Neymar, Brasil Andalkan Trio Mematikan Lawan Jepang?

Senin, 29 Juni 2026 – 22:28 WIB
Piala Dunia 2026: Ancelotti Simpan Neymar, Brasil Andalkan Trio Mematikan Lawan Jepang? - JPNN.COM
Megabintang Brasil, Neymar saat berlatih menjelang Piala Dunia 2026 melawan Jepang. Foto: X/@CBF_Futebol

jpnn.com - Brasil kemungkinan besar kembali tidak menurunkan Neymar sebagai starter saat menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Pelatih Brasil Carlo Ancelotti mengungkapkan kondisi kebugaran Neymar terus membaik setelah lama menepi akibat cedera betis. Namun, sang megabintang dinilai belum siap bermain penuh.

Sebelumnya, Ancelotti memberi kesempatan kepada Neymar tampil sebagai pemain pengganti saat Brasil menghadapi Skotlandia pada fase grup.

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Mantan pemain Barcelona itu bermain sekitar 10 menit, tetapi belum mampu memberikan pengaruh besar terhadap permainan Tim Samba.

“Perkembangan Neymar cukup signifikan. Sejauh ini kami belum bisa memastikan Neymar bermain lebih dari 15 menit.” 

“Namun, dari segi kondisi, Neymar cukup bisa untuk bermain dengan waktu yang lama,” ujar pria asal Italia itu dalam laman The Star.

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Meski tanpa Neymar, lini serang Brasil tetap tampil tajam. Trio Matheus Cunha, Vinicius Junior, dan Rayan menjadi andalan Selecao dengan torehan total tujuh gol sepanjang fase grup.

Tak hanya produktif di lini depan, Brasil juga tampil solid dalam bertahan. Marquinhos dan kolega baru kebobolan satu gol dari tiga pertandingan di fase grup.

Brasil kemungkinan bakal parkir Neymar saat jumpa Jepang di 32 besar Piala Dunia 2026 seusai duet Matheus Cunha, dan Vinicius Junior tengah moncer

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TAGS   Neymar  Piala Dunia 2026  Brasil  Jepang  Brasil Vs Jepang 
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