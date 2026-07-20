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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Argentina Jadi Korban Lahirnya Rekor Gila Spanyol

Senin, 20 Juli 2026 – 05:45 WIB
Piala Dunia 2026: Argentina Jadi Korban Lahirnya Rekor Gila Spanyol - JPNN.COM
Kapten Argentina Lionel Messi (belakang) tampak lesu, sedangkan Ferran Torres dan Mikel Oyarzabal merayakan kemenangan Spanyol di final Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Amanda Perobelli.

jpnn.com - Spanyol menorehkan catatan impresif setelah mengalahkan Argentina di final Piala Dunia 2026.

Kemenangan 1-0 atas sang juara bertahan bukan hanya mengantar La Furia Roja kembali ke puncak dunia, tetapi juga melahirkan rekor yang belum pernah dicapai tim Eropa maupun Amerika Selatan.

Bermain di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7/2026) dini hari WIB, Spanyol memastikan gelar juara berkat gol Ferran Torres pada menit ke-106.

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Gol tersebut memastikan La Furia Roja kembali menjadi kampiun setelah terakhir kali mengangkat trofi pada Piala Dunia 2010. 

Sebaliknya, Argentina harus mengubur ambisi mempertahankan mahkota yang mereka raih di Piala Dunia 2022 di Qatar.

Kekalahan itu juga membuat Lionel Scaloni gagal membawa Tim Tango mencatatkan dua gelar juara dunia secara beruntun.

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Rekor Gila Timnas Spanyol

Di balik keberhasilan menjadi kampiun, Spanyol turut menciptakan pencapaian luar biasa.

Pasukan Luis de la Fuente kini membukukan 38 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan di semua ajang, sekaligus menjadi rekor terpanjang yang pernah dicatat tim nasional dari kawasan Eropa maupun Amerika Selatan.

Spanyol menorehkan catatan impresif setelah mengalahkan Argentina di final Piala Dunia 2026. Rekor gila tercipta.

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TAGS   Spanyol  Argentina  Piala Dunia 2026  Timnas Spanyol  Spanyol Vs Argentina 
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