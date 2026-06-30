Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Belanda Kembali Menangis di Titik Putih, Ada Kutukan?

Selasa, 30 Juni 2026 – 12:02 WIB
Piala Dunia 2026: Belanda Kembali Menangis di Titik Putih, Ada Kutukan? - JPNN.COM
Timnas Belanda kandas di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Daniel Becerril.

jpnn.com - Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan akhir yang menyakitkan bagi Belanda.

Kali ini, langkah De Oranje harus terhenti di babak 32 besar setelah gagal melewati drama adu penalti saat menghadapi Maroko.

Berlaga di Stadion BBVA, Meksiko, Selasa (30/6/2026), Belanda sebenarnya sempat berada di atas angin.

Baca Juga:

Cody Gakpo memecah kebuntuan pada menit ke-72 setelah memaksimalkan umpan matang Crysencio Summerville dan membawa Oranje unggul 1-0.

Namun, pasukan Ronald Koeman gagal mempertahankan keunggulan tersebut hingga peluit panjang dibunyikan.

Saat pertandingan memasuki masa tambahan waktu babak kedua, Issa Diop muncul sebagai penyelamat lewat sundulan yang mengoyak gawang Belanda pada menit ke-90+1.

Baca Juga:

Gol tersebut memaksa laga berlanjut ke babak tambahan.

Selama extra time, kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang, tetapi tidak ada yang mampu mengubah kedudukan.

Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan akhir yang menyakitkan bagi Belanda. Maroko menjadi batu sandungan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Belanda  Piala Dunia 2026  Maroko  timnas Belanda  Piala Dunia 
BERITA BELANDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp